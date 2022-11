Australia, l'uomo che si toglie il preservativo rischia l'ergastolo

Lo "Stealthing" potrebbe comportare l'ergastolo se verrà approvato dallo Stato meridionale australiano. Ma l’onda di una norma del genere si sta diffondendo

Se gli uomini tolgono il preservativo durante il rapporto sessuale e il comportamento non è consensuale rischiano fino all'ergastolo. Accade nello Stato dell’Australia meridionale, il territorio che ha come capitale Adelaide, dove questo fenomeno chiamato “stealthing” è stato criminalizzato con l’approvata del Consiglio legislativo, la Camera Alta dello Stato. Ora la norma deve passare alla Camera Bassa dell’Assemblea per essere approvata. Negli ultimi 13 mesi altri Stati australiani hanno approvato provvedimenti simili che hanno tutti criminalizzato l'atto, come Tasmania, NSW, ACT e Victoria. E l’onda è molto probabile si allarghi agli altri Stati.

Un disegno di legge simile è stato presentato l'anno scorso dall'ex governo liberale in carica, ma non è passato alla Camera Bassa anche perché la presentazione del provvedimento è più o meno coincisa con le elezioni statali.

La pratica viene equiparata a violenza sessuale. Ma immaginando che nel momento del rapporto sessuale siano presenti solo l’uomo e la donna, o due persone dello stesso sesso che hanno un rapporto (se non ci sono riprese), a meno che non vi siano atti di violenza esplicita che supportino il quadro tutto da dimostrare, resterà nelle discrezionalità dei giudici credere o meno alla parola del denunciante. Quale strumentalità e manipolabilità ha una norma di questa natura? E quanto pericolosa può diventare? Come si fa a dimostrare l’aggressione? Per non parlare degli effetti pubblici che ricadranno sulla persona accusata. Ogni volta che si avrà un rapporto sessuale bisognerà stare attenti a una possibile accusa del genere?

Non a caso sulla stampa australiana è stata riportata la voce del procuratore generale dell'Australia Meridionale Kyam Maher che ha descritto la norma come "insidiosa".