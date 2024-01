Auto contro il parapetto precipita nel lago di Como: due morti

Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'auto e le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria

Un'auto è finita nel lago di Como e i corpi senza vita di un uomo e una donna, che erano a bordo del veicolo, sono stati recuperati dai sommozzatori del nucleo di Torino dei vigili del fuoco.

Intanto sono in corso le indagini della polizia per fare luce sul caso: nelle scorse ore è stato possibile recuperare anche l'auto, un Suv, a diversi metri di profondità. E' stato un testimone a chiamare i soccorsi dopo aver visto la vettura che finiva nel lago. Al momento, a quanto si apprende da fonti investigative, si sta cercando di chiarire perché l'auto sia finita in acqua e nessuna ipotesi viene esclusa. Tuttavia fonti qualificate smentiscono alcune notizie circolate sull'ipotesi di un litigio prima dell'accaduto. Per fare chiarezza gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'auto e le salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.