Avellino, muore a otto anni schiacciato da un tavolo mentre gioca in cortile. Inutili i soccorsi

Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di otto anni ha perso la vita in un incidente domestico nella serata di mercoledì, intorno alle 20. La dinamica è ancora da chiarire: il piccolo sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, il bimbo era in procinto di andare con i genitori a una festa patronale in una vicina frazione.

Il personale del 118, arrivato per i soccorsi, ha potuto solamente constatare il decesso del bambino. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Montemarano e dell'aliquota operativa della compagnia di Montella.