Balenciaga lancia la gonna asciugamano da 695 euro: risposta low cost di Ikea

Frecciata di Ikea: la gonna-asciugamano di Balenciaga in versione low cost

Balenciaga fa nuovamente il botto con la sua ultima genialata: la "gonna towel". Un capo (se così si può definire) che oscilla tra il pratico asciugamano da bagno e un classico pezzo d'abbigliamento. Insomma, un vero e proprio "asciuga-gonna". Dopotutto, perché accontentarsi di una semplice gonna quando ci si può anche asciugare. E qui sorgono diverse domande esistenziali: è un asciugamano che sogna di essere una gonna o una gonna con una doppia vita da asciugamano?

Dopo lo scandalo nel 2022 delle campagne pubblicitarie e l'ibrido borsa-scarpa, Balenciaga tira fuori dal cilindro l'inaspettato: un pezzo di tessuto che sfida le leggi della moda, come se volesse dimostrare che non ci sono limiti, né spazi, né logica. Oltre alla stranezza di una tale scelta, e la bizzarria di indossarlo, è il prezzo fissato a 695€ che ha fatto gridare allo scandalo i social, catturando l'attenzione persino di giganti come Ikea. La multinazionale svedese, approfittando della viralità del lancio di Balenciaga, ha brillantemente sfruttato l'occasione per giocarsi la carta del "marketing", e promuovere i propri articoli tessili in una straordinaria e divertente controrisposta a Balenciaga.

Ikea ha replicato il capo di Balenciaga con il suo "Vinarn": un asciugamano in spugna legato in vita al prezzo di soli 6€, dichiarato il must-have della prossima primavera. Ma la mossa ironica degli svedesi non si è fermata qui. Hanno anche riprodotto in maniera impeccabile l'intero look proposto da Balenciaga, dall'abbigliamento ai dettagli, aggiungendo persino una delle loro iconiche tote bag blu. Una chiara frecciata ad un episodio del 2017, quando Balenciaga aveva reinventato la classica maxi-shopper Ikea, proponendo una capiente borsa da uomo nei consueti colori blu e giallo Ikea. Dall'ipotesi di plagio, alle dichiarazioni nelle quali l'azienda svedese dava il merito allo stilista di aver riconosciuto la versatilità della borsa blu eco-sostenibile, il caso diventò virale. Ora Ikea si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, presentando la propria versione della gonna, che potrebbe persino superare in vendite quella proposta da Balenciaga, soprattutto considerando la differenza di prezzo.