Bancarotta, in manette il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Bancarotta, arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Ma la squadra non c'entra

Polemiche sugli stadi, strascichi finanziari che si tramandano da anni, e ancora l'inchiesta che sta interessando la Juventus. Le acque dell'universo calcistico continuano a rimanere torbide. Nella giornata di oggi l'ennesimo colpo di scena. Stavolta il protagonista è il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Ferrero è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza, nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Al momento l'imprenditore è stato trasferito in carcere, mentre per altre cinque persone sono stati disposti gli arresti domiciliari.