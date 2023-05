Bancomat, allarme banconote false agli sportelli: come sfuggire dalle truffe

Allarme banconote false, cosa fare allo sportello

Gli sportelli del bancomat non servono solo a prelevare contanti o a gestire le proprie transazioni quotidiane, ma anche (purtroppo) a perpetrare truffe e giri di banconote contraffatte. Per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, vengono apposti dei simboli o delle indicazioni accanto al monitor del bancomat, il cui scopo è segnalare che lo sportello non accetta (o non più) alcuni tipi di banconote oppure segnalare che si sono già verificate casi di frode e illeciti.

Nel caso ci si imbatta in un’indicazione di questo tipo, ci sono alcuni semplici passi da compiere. Intanto, affrettarsi a controllare il denaro presente nel proprio portafoglio e accertarsi di non essere in possesso di una tra le banconote rifiutate. Di conseguenza, se dovessero essercene una o più di una, fare attenzione a non reimmetterle nello sportello oppure recarsi in un altro che non è stato interessato da questo genere di irregolarità.