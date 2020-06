Cronache

Bankitalia, la crisi non si sente: 8 milioni per rifare il look ai giardini Mentre l'Italia affronta la peggior crisi economica del dopoguerra, a Bankitalia si apprestano a rifarsi il look. Con un impegno di spesa di 8 milioni di euro, all'Istituto di via Nazionale e nella cittadella ipertecnologica di Frascati, da luglio - si legge sul Fatto Quotidiano - cominceranno i lavori di rifacimento dei giardini, con tanto di piante ornamentali. Altri 4 milioni, invece, verranno investiti per "formazione comportamentale e manageriale", un'attività di coaching - riporta il Fatto - affidata a tutor e docenti esterni. Come se non bastasse sono stati anche prenotati servizi per valutare il comportamento del management, per accrescere la consapevolezza gestionale dei capi e favorire la collaborazione tra tutto il personale di Bankitalia, al costo di 3 milioni di euro. Per finire ai dipendenti verranno fornite nuove uniformi, costo 139 mila euro e 3,3 milioni saranno stanziati per pagare i traslochi di chi sarà trasferito di sede.