Barbie, arriva la prima bambola con apparecchio acustico

Barbie, casa Mattel punta all’inclusività: arriva la prima Barbie con apparecchio acustico

Il brand Barbie sceglie di abbracciare a 360 gradi il tema della diversity e dell’inclusion. La novità in casa Mattel è l’introduzione sul mercato dell’iconica bambola con apparecchi acustici retroauricolari: attesissima new entry della linea Barbie Fashionistas insieme a Ken con vitiligine, Ken con capelli morbidi e Barbie con gamba protesica.

La linea fashionistas si pone un chiaro obiettivo: creare una bambola inclusiva in cui ogni bambina possa riconoscersi e sentirsi rappresentata. Proprio per questo, le Barbie Fashionistas colpiscono per la varietà di tonalità della pelle, colori degli occhi, colori e tipi di capelli e acconciature, forme del corpo, disabilità e mode tra cui scegliere.

Barbie, la dottoressa Richardson sulla nuova Barbie: “Entusiasta per i miei giovani pazienti”

La dottoressa Jen Richardson, un’autorità nel campo dell’audiologia educativa, dice la sua sulla nuova bambola targata Mattel: "Sono onorata di aver lavorato con Barbie nel creare un’accurata riproduzione di una bambola con apparecchi acustici”

“In qualità di audiologo educativo con oltre 18 anni di esperienza nella difesa della perdita dell'udito, ritengo che vedersi riflessi in una bambola sia di ispirazione per coloro che sperimentano la perdita dell'udito. Sono oltremodo entusiasta che i miei giovani pazienti vedano e giochino con una bambola che somiglia a loro”, ha concluso la dottoressa Richardson.

