Bari, bimbo abbandonato in chiesa. Il biglietto: "Non possiamo crescerlo"

Un bambino appena nato è stato abbandonato in una chiesa in provincia di Bari, a Poggiofranco. Lo ha trovato padre Antonio, - si legge sul Corriere della Sera - era stato lasciato nella culla termica. Messa lì apposta per permettere ai genitori in difficoltà di lasciare i piccoli in buone mani. "Mi sono catapultato - spiega il religioso - e ho visto una creatura meravigliosa che piangeva. Ho avuto l’impressione che fosse curata e che stesse bene". Accanto al bebè c’era un bigliettino scritto: "Mamma e papà ti ameranno per sempre". Parole accompagnate da un augurio: che gli venga dato il nome "Luigi".

Don Antonio Ruccia ha chiamato i soccorsi. Il neonato è ricoverato nel reparto di neonatologia del Policlinico di Bari. È in buone condizioni di salute. La culla termica è stata attivata sei anni fa ed è la prima volta che viene usata. Si trova vicino alla parrocchia, protetta da un cancello grigio, da inferriate e da alberi frondosi che producono leggere brezze e ombra. Quando un neonato viene lasciato lì, il lettino si riscalda mentre parroco e medici del Policlinico vengono allertati da un segnale sonoro. "Si è trattato di un atto di amore. I genitori - spiega don Antonio - hanno lasciato il proprio figlio in un posto dove erano sicuri che sarebbe stato accolto e curato. La loro scelta sarà stata sicuramente sofferta. L’importante è che gli abbiano dato una possibilità".