Bari, litigio per l'attesa in pizzeria: accoltellato un cameriere

Lite in pizzeria a Bari, accoltellato un cameriere

A Bari la polizia indaga su un accoltellamento avvenuto in una pizzeria nel quartiere San Pasquale. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un uomo avrebbe litigato con un dipendente del locale per voler saltare la fila delle persone in attesa e sedersi per cenare.

In un secondo momento, uscito dalla pizzeria, l'uomo sarebbe tornato con altri due uomini. In quell’occasione uno dei tre avrebbe accoltellato il cameriere, ferendolo a una gamba, per poi fuggire. Il cameriere ferito non si trova in pericolo di vita. Attualmente resta da identificare chi ha commesso la violenza: non è chiaro se sia statp l'uomo che aveva già discusso inizialmente con il cameriere o uno degli altri due.

