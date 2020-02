Basilicata, l'ex governatore Pittella rinviato a giudizio

L'ex presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Matera Angelo Onorati per l'inchiesta ''Sanitopoli'' in cui è accusato di aver pilotato dei concorsi insieme ai vertici dell'azienda sanitaria di Matera (Asm). In tutto le persone rinviate a giudizio sono 22.

Altre dieci sono state prosciolte dallo stesso gup. Il 6 luglio del 2018 Pittella venne arrestato e posto ai domiciliari. A gennaio del 2019, qualche mese prima delle elezioni regionali, si dimise dalla carica lasciando la guida della giunta regionale alla vice presidente Flavia Franconi.