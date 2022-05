Basket, coach Roma tira uno schiaffone ad una 17enne per tiro sbagliato. Video

Basket, schiaffo del mister ad una 17enne. "Vergognoso, va radiato"

Bruttissimo episodio al Pala Sojourner di Rieti, l'allenatore della squadra femminile di Serie B di basket di Roma è stato il triste protagonista di un grave fatto di violenza verso una sua giocatrice, di appena 17 anni. La "colpa" della ragazza - si legge sul Corriere della Sera - è stata fallire un contropiede e non aver evitato la ripartenza delle avversarie, che invece sono andate a canestro. Succede. Solo che durante il match tra Basket Roma e Aran Cucine Roseto per l’accesso agli spareggi per la promozione in A2, il coach capitolino Luciano Bongiorno, 51 anni, se l’è presa un po’ troppo: al time out ha rimproverato la giocatrice rea di quell’errore, e poi l’ha colpita con uno schiaffo alla nuca mentre la giovane andava in panchina.

La scena - prosegue il Corriere - però è stata ripresa con il telefonino da due tifosi del Roseto che hanno postato su Internet quelle immagini, diventate subito virali. Un video che ora potrebbe costare al tecnico non solo il posto sull’attuale panchina, ma anche il lavoro. Il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci ha infatti attivato la Procura federale, mentre Differenza Donna e l’Associazione nazionale atlete (Assist) chiedono l’intervento del presidente del Coni Giovanni Malagò affinché Bongiorno «venga immediatamente radiato e non abbia più modo di esercitare la professione". E la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti sollecita provvedimenti adeguati "per un atto di violenza vergognoso e inaccettabile".

Leggi anche: