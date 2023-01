Bassetti a Crisanti: "Chi sei per dirlo". Si "scannano" per Madame a Sanremo

Bassetti litiga con Crisanti per Madame: "Tu parli da politico"

La lotta tra virologi continua, dopo lo scontro tra Antonella Viola e Matteo Bassetti sul vino, con un duro botta e risposta sugli effetti che provoca e le contraddizioni di chi vuole vietarlo ma poi viene beccata a berlo, adesso scoppia un nuovo caso, questa volta legato al Festival di Sanremo. Il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, questa volta - riporta il Giornale - si scontra con il collega Andrea Crisanti, l'immunologo di Padova eletto con il Pd. Tutto parte da un'intervista rilasciata da Crisanti a "Un Giorno da Pecora", trasmissione sulle frequenze di Rai Radio 1. Divenuto ormai un commentatore, Andrea Crisanti è tornato a parlare di vaccino anti-Covid e del "caso Madame". Duro il giudizio del microbiologo riscopertosi politico sulla cantante Francesca Calearo, in arte Madame, finita al centro delle polemiche per il finto vaccino contro il Covid.

Secondo Crisanti - prosegue il Giornale - si tratta di un caso molto grave per il quale devono esserci delle conseguenze. A Madame, in sostanza, non dovrebbe essere consentito esibirsi al Festival di Sanremo. "Dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio", ha dichiarato il microbiologo. "Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile", ha aggiunto. Quanto a Madame, Bassetti ha spiegato che non devono essere i medici e gli scienziati a occuparsi del caso. Si tratta infatti di un compito che spetta, semmai, alla magistratura. "Se poi deve o non deve esibirsi a Sanremo, come medici, non è nostro compito dirlo", ha aggiunto. "Penso che Crisanti si occupi di Sanremo come esponente politico".