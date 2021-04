Bauli in piazza, a Roma flashmob con Emma, Alessandra Amoroso, Renato Zero e..

BAULI IN PIAZZA, A ROMA FLASH MOB LAVORATORI SPETTACOLO

Renato Zero, Daniele Silvestri, Max Gazze', Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Roy Paci, Emma, Diodato. Sono questi alcuni degli artisti che si sono dati appuntamento a Piazza del Popolo a Roma per un flash mob dei lavoratori del mondo dello spettacolo a difesa di un settore, quello della musica, in crisi a causa delle chiusure decise per contenere la pandemia da covid-19. "Bauli in piazza" e' il titolo dell'iniziativa organizzata per sensibilizzare il governo Draghi. Dai 419 bauli previsti (uno per ogni giorno di chiusura totale) si e' arrivati oggi ai circa 1300 che hanno riempito la piazza ad un passo dal Pincio. Star del pop, musicisti meno noti, tecnici e tutto il mondo che ruota attorno all'organizzazione degli eventi, con addosso una maglietta nera con impressa la scritta in bianco "faccio eventi", hanno voluto in questo modo fare sentire la propria presenza.

"Il tempo e' finito e il nostro settore e' in ginocchio: i diritti non possono attendere" ha twittato Daniele Silvestri, tra i cantanti piu' noti in piazza. Sui suoi profili social Alessandra Amoroso ha pubblicato il video con i partecipanti impegnanti a battere i bauli, rompendo simbolicamente un silenzio che dura piu' di un anno. Presente Renato Zero, che rivolgendosi alla piazza ha spiegato la scelta di esserci: "Non abbiamo paura di salire sul palco". L'iniziativa ripete il flash mob, organizzato dall'associazione "Bauli In Piazza - We Make Events Italia" tenutosi con le stesse modalita' il 10 ottobre scorso a Milano in piazza Duomo.