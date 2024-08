Bayesian, similitudini con la Concordia. Cutfielf alla Schettino? Tutti gli errori del comandante

Bayesian, le drammatiche similitudini col naufragio della Concordia: quei 28 minuti di silenzio fatali

Dietro al naufragio del Bayesian a largo di Palermo ci sarebbero stati errori umani e il disastro si sarebbe potuto evitare, nonostante la tromba d'aria. I pm sono sempre più convinti che tutte quelle vite si sarebbero potute salvare con i giusti accorgimenti. Nel mirino è finito in particolare il comandante James Cutfield, ufficialmente indagato per omicidio e naufragio colposi. Per gli inquirenti di Termini Imerese, infatti, il capitano della nave avrebbe commesso diversi errori che sono poi costati la vita a sette persone, compresi il magnate britannico e proprietario del veliero Mike Lynch e sua figlia. Cuftield - su La Stampa - viene paragonato al capitano Schettino della Concordia, incriminato per aver abbandonato la nave con ancora i passeggeri a bordo. In quel tragico incidente morirono 32 persone. Nell’ordine Cutfield non è riuscito a evitare il naufragio, ha lanciato l’allarme in ritardo, non ha fatto quello che doveva fare per salvare più ospiti possibile e si è allontanato dal veliero che affondava mentre mancavano all’appello sei passeggeri su dodici e il cuoco.

Cutfield - prosegue La Stampa - dovrà spiegare perché, nonostante la tempesta sia cominciata intorno alle 3.50, l’allarme con il primo razzo sia partito soltanto alle 4.34. Ovvero 44 minuti dopo. Secondo le ipotesi di chi ha realizzato la nave oltre al portellone laterale era aperto anche il vano tender. Le porte stagne, è l’ipotesi, non avrebbero funzionato a dovere. Il primo razzo sparato, per avvertire dell'affondamento in corso, è stato sparato alle 4.34, ma la nave - secondo le ricostruzioni fatte - ha iniziato a inabissarsi ben 28 minuti prima, alle 4.06. I pm ora valutano anche le posizioni del vice di Cutfield e del marinaio di guardia in plancia. Potrebbero dover rispondere delle stesse accuse, visto che secondo i superstiti nessuno dell’equipaggio ha dato loro l’allarme. E intanto si lavora anche all’errore tecnico che oltre alla tromba d'aria potrebbe aver causato il naufragio. Ovvero la mancata chiusura del portellone laterale.