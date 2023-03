La foto della salma di Acutis a scuola: alunni sotto choc. Ira dei genitori

Alunni traumatizzati, dopo aver visto una foto di Beato Carlo Acutis. Segnalata la dirigente



Alcuni bambini di una scuola elementare di Nocera inferiore sono rimasti traumatizzati dalla foto della salma di Carlo Acutis. L'istituto di Nocera Inferiore aveva dedicato una gioranata di approfondimento sul Beato. La dirigente scolastica è stata segnalata al provveditorato regionale.

Come riporta Il Messaggero l'episodio è avvenuto lo scorso 9 febbraio. Gli alunni sarebbero stati invitati dalla dirigente scolastica ad approfondire le proprie conoscenze sulla storia di Carlo Acutis, il quindicenne morto nell’ottobre del 2006 a causa di una forma di leucemia fulminante e beatificato nel 2020, i cui i resti mortali riposano ad Assisi.

La particolarità delle spoglie del quindicenne in odore di santità è quella legata ai vestiti, ovvero abiti come un qualsiasi teenager suo coetaneo. Probabilmente anche per questo motivo, secondo la ricostruzione di alcuni genitori, l’incontro voluto dalla dirigente Lombardo avrebbe colpito, se non addirittura traumatizzato, i piccoli alunni. La visione delle immagini ritraenti le spoglie mortali del beato Acutis ed il contatto con una sua reliquia, ovvero una ciocca di capelli, in possesso della dirigente scolastica avrebbe causato uno choc agli studenti. Se a questo aggiungiamo il mancato preavviso e accordo con le famiglie per l’approfondimento su Acutis, capiamo il motivo che ha portato alcuni genitori a segnalare la vicenda al provveditorato regionale.

