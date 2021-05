Rischio incidente diplomatico tra Belgio e Francia, colpa di un agricoltore

Un agricoltore belga ha spostato il confine tra il suo Paese e la Francia per agevolare una manovra con il trattore: nessun incidente diplomatico, almeno per ora

A causa di un agricoltore troppo intraprendente potrebbero nascere delle tensioni tra Francia e Belgio. La causa del possibile incidente diplomatico nasce dal fatto che il lavoratore agricolo belga ha spostato di 2 metri e 29 centimetri il confine che divide i due Paesi tra le località di Bousignies (Francia) e Montignies (Belgio) perché la pietra che segnala la linea di demarcazione gli impediva di effettuare una manova con il trattore. In sostanza l'agricoltore ha "invaso" la Francia. La scoperta della modifica al confine è stata effettuata da un appassionato di storia locale a passeggio nei boschi della zona.

La curiosa storia del fattore belga in realtà non ha portato a nessuna particolare conseguenza o incidente diplomatico, anzi, i due Paesi hanno commentato la questione con una certa ironia. "Ha reso il Belgio più grande e la Francia più piccola, non è una buona idea. - ha commentato al canale televisivo francese TF1 David Lavaux, il sindaco del villaggio di Erquelinnes, in Belgio - Ero felice, la mia città era più grande ma il primo cittadino di Bousignies-sur-Roc non era d'accordo".

Il confine tra Francia e Belgio è stato stabilito con il Trattato di Kortrijk di nel 1820 e da allora non è stato più modificato. Le autorità belghe hanno chiesto all'agricoltore di rimettere la pietra di segnalazione nella sua posizione originale ma se ciò non dovesse accadere il ministro degli Esteri pottebbe convocare una commissione di frontiera franco-belga che non si riunisce dal 1930.