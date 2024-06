Belgrado, assalta con balestra l'ambasciata israeliana e viene ucciso. VIDEO

Paura davanti all'ambasciata israeliana a Belgrado. Un uomo, armato di balestra, ha aggredito un poliziotto di fronte alla rappresentanza diplomatica ed è stato ucciso dopo l'attacco. Lo riferiscono i media locali precisando che oggi l'ambasciata è chiusa. L'agente, ferito al collo, è stato trasportato in ospedale. Verrà sottoposto a intervento chirurgico per rimuovere la freccia.

