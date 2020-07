Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, torna agli arresti domiciliari

Francesco Bellomo torna agli arresti domiciliari. A deciderlo il Tribunale del Riesame di Bari. L'ex giudice del Consiglio di Stato è coinvolto nella vicenda che lo vede accusato di maltrattamento su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua scuola di formazione, a cui il giudice imponeva, secondo l’accusa, di indossare abiti provocanti e di comportarsi secondo codici da lui dettati. Bellomo è inoltre accusato di tentata estorsione nei confronti di un'altra ex allieva per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale.