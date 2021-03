Benzina aumento 2021: si prevedono rincari anche per il diesel

Benzina aumento 2021: da gennaio gli italiani spendono circa il 7% in più per benzina e diesel. I rincari potrebbero provocare un saldo più alto per luce e gas

Brutte notizie per gli automobilisti già provati dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus. L'aumento del costo del petrolio nell'ordine del 7% provocherà non solo rincari per benzina e diesel ma anche per altri beni di necessità. In base al report di Quotidiano Energia ripreso da La Stampa alla fine della scorsa settimana il prezzo medio della benzina era intorno ai 1,537 euro al litro (+ 6,6% rispetto all'inizio dell'anno) mentre per il diesel il costo si aggirava sui 1,408 euro (+ 6,7%). Si tratta di un aumento di 5 euro per ogni pieno da 50 litri in confronto a gennaio. L'Unione consumatori stima che le famiglie italiane potrebbero pagare 114 euro in più l'anno per la benzina e 107 euro per il diesel.

Benzina aumento 2021: si rischia di pagare di più anche le bollette di luce e gas

L'aumento del prezzo del petrolio, dovuto alla ripresa economica globale, avrà un effetto a cascata anche sul costo di altri beni e servizi come il trasporto su gomma, direttamente associato al mercato alimentare, ma anche sulle bollette di luce e gas. L'entità dei rincari dipenderà da quanto aumenterà la domanda di petrolio.

"I rincari inarrestabili che durano ininterrottamente dalla rilevazione di metà novembre sono vergognosi e inaccettabili. In una sola settimana un pieno da 50 litri costa quasi 1 euro in più: 90 cent per la benzina e 87 cent per il gasolio", ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori.