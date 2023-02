Beppe Grillo fonda la chiesa dell'Altrove: "Tutti alla conquista dell'8x1000"

Beppe Grillo fonda la chiesa dell'Altrove: "Missione? Deciderà l'Elevato"

Beppe Grillo sembra sempre più lontano dalla politica e ormai il suo obiettivo è diventato la religione. L'annuncio da parte del garante del M5s della "fondazione" della Chiesa dell'Altrove, ha il suo atto costitutivo nonché statuto, appena pubblicato sul sito (laltrove.org), secondo il quale la Chiesa "è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti", è stata costituita "dall'Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio annunciata da Beppe Grillo in occasione del nuovo spettacolo inverno dell'anno 2022 dell'Era Volgare" ed è "apostolica. La sua missione nel pianeta Terra è indicata dall’Elevato".

Beppe Grillo in un suo spettacolo aveva introdotto l'iniziativa così: "in questo modo andiamo tutti alla conquista dell'8 x 1000". Come ogni religione che si rispetti, la Chiesa ha il suo ordine, l'Ordine dell'Altrove che, per volontà dell'Elevato, è costituito dal Ministero dell'Altrove formato dagli Altrovatar, che presiedono le leggi, l'apostolato e l’amministrazione della Chiesa dell’Altrove nel pianeta Terra. Altrovatar che "sono nominati e deposti dall’Elevato, e a loro volta nominano l’Elevato". Gli Altrovatar nominano, d’intesa con l’Elevato, gli addetti al Ministero dell’Altrove "ogni altro elemento dell’Ordine dell’Altrove è stabilito dal Ministero dell’Altrove, secondo le regole e le competenze attribuite dagli Altrovatar".