Bergamo, la carica dei 900 carabinieri: nuovi ingressi, molte donne

Bergamo più sicura: arrivati nuovi carabinieri, numerose le donne

Si parla a volte in modo eccessivo di Bergamo insicura e di una carenza di controlli, ma in città e provincia, capita spesso di incontrare più auto delle forze dell’ordine che di privati cittadini. Da lunedi sono arrivati a Bergamo e provincia quasi 100 carabinieri, tra cui numerose donne, segno che mentre in altri luoghi si parla di quote rosa o di dare più spazio alle donne in quanto tali, tra le forze dell’ordine si parla con i fatti e meritocrazia.

I 900 carabinieri sparsi per tutto il territorio, vanno ad aggiungersi ad un incremento di agenti della Questura e a breve nella Polizia Locale, incrementando quel senso di sicurezza che spesso viene messo in discussione per reati fisiologici difficili da eliminare anche in uno stato di Polizia. Oltre al numero di donne in arrivo (233 in organico), balza all’occhio l’età media molto bassa, in contrasto con l’ondata di teppismo giovanile, molti loro coetanei hanno deciso di sedersi dalla parte della legalità. Con Carabineri, Polizia di Stato, Locale e GdF oggi Bergamo sarà ancora un po’ più sicura.