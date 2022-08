Bergamo, ladri dopo il furto mangiano merendine e bevono prosecco

Bergamo, i ladri entrano per rubare, poi, trovano in cucina delle merendine e del prosecco per festeggiare

In una casa di Torre Boldone, in provincia di Bergamo, alcuni ladri si sono intrufolati e dopo aver rubato gioielli, un computer e delle monete da collezione, si sono fermati in cucina. Qui hanno trovato delle merendine e brindato con una bottiglia di prosecco, dei proprietari dell’immobile.

La proprietaria ha scoperto il furto al rientro dalle vacanze

Le vittime del furto se ne sono accorti solo al loro rientro dalle vacanze. La proprietaria ha raccontato a L’Eco di Bergamo: "Siamo stati via circa dieci giorni e siamo rientrati il 16 agosto scorso. Quando ho aperto la porta del mio appartamento, ho avuto paura. Era tutto sottosopra, chi era entrato aveva guardato dentro ogni cassetto e negli armadi".

Nella zona erano stati segnalati altri furti

La donna continua: "Naturalmente, ho denunciato tutto ai carabinieri e, per quanto ne so, in zona ci sono stati anche altri furti, tanto che qualcuno ha affisso sulla porta d'ingresso del palazzo un foglietto con la scritta: Attenzione, ladri in azione. Oltre alla paura c'è stato anche il danno. I ladri si sono portati via il computer dell'azienda per cui lavoro, diversi gioielli in oro e metallo e parecchie monete da collezione del mio compagno". Il tutto avrebbe un valore di circa 3mila euro. I malviventi hanno inoltre danneggiato la portafinestra del balcone, dalla quale sono entrati in casa.