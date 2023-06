Anche le escort omaggiano Berlusconi, ma la corona di fiori viene rimossa

Anche le escort omaggiano il Cav a Villa San Martino, ma la corona di fiori viene fatta rimuovere

La storica residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore è stata invasa da striscioni di commiato e omaggi. Uno tra questi ha attirato particolarmente attenzione, nonostante l’esposizione al pubblico sia “durata” poco. Si tratta di una corona di fiori che il sito Escort advisor ha voluto far recapitare in segno di affetto al defunto ex premier.

La piattaforma online è nota per essere stata la prima in Italia a creare uno spazio virtuale in cui gli utenti “possono inviare recensioni sulle proprie esperienze con escort, accompagnatrici, trans, mistress, massaggiatrici erotiche e coppie”, si legge sulla home, ma anche per vivere una esperienza con una delle accompagnatrici. Sul nastro dell’omaggio floreale era riportato il messaggio: “Ciao Silvio” e la firma del sito stesso con tanto di logo, che come si vede in foto, consiste in un seno nudo.

Escort advisor ci resta male: "Silvio ha sdoganato il settore in Italia"

Tuttavia, la famiglia non l’ha presa bene e ha provveduto a far rimuovere tempestivamente la corona per il Cavaliere. Un gesto che però non è stato gradito da Escort advisor, che ha voluto esporsi con delle dichiarazioni che argomentano quanto il tema sia ancora un tabù in Italia.