Beve metadone, bimbo di 9 anni ricoverato

Beve metadone, bimbo di 9 anni in gravi condizioni. “Bevilo, è tè”, la colpa sarebbe di un gruppo di ragazzi

Corsa folle verso l’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo per un bambino di 9 anni che ha ingerito del metadone. Le indagini per adesso sono aperte contro ignoti. Secondo una prima ipotesi il piccolo avrebbe bevuto da una bottiglietta offerta da un gruppo di ragazzi, i quali lo avrebbero spacciato per comune tè fresco. Appena rientrato a casa il malore: il bambino ha avuto improvvisamente delle convulsioni.

Il piccolo per adesso si trova in terapia intensiva. Le condizioni starebbero migliorando ma la prognosi per ora resta ancora riservata.