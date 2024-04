Bibbiano, lo psicoterapeuta Foti assolto in Cassazione: "Tolto un peso enorme. Ora è il tempo di ripartire"

Assoluzione definitiva per lo psicoterapeuta Claudio Foti, al centro del processo 'Angeli e demoni' il cosiddetto caso 'Bibbiano'. I giudici della V sezione della Cassazione, nel dichiarare inammissibili in particolare i ricorsi della Procura generale e del difensore, hanno fatto cadere le accuse di abuso d'ufficio e lesioni dolose gravi per cui Foti, in primo grado, era stato condannato a 4 anni. Ma già in appello le contestazioni erano venute meno. Oggi è stata sancita la "irrevocabilità" della sentenza di assoluzione. Rispetto all'abuso d'ufficio, non è stato commesso il fatto, e per le lesioni gravi "perché il fatto non sussiste".

Ecco le prime parole di Foti: "Mi sento finalmente liberato da un peso enorme. Sono stati anni difficili nei quali ho dovuto lottare contro l'ingiustizia di una accusa che non aveva alcun fondamento". "In questi anni sono stato sopraffatto da una gogna spietata. Sono grato ai giudici della Corte d'appello e della Cassazione che hanno saputo riconoscere il grave errore. Ora è il tempo di ripartire".