Bimba disabile realizzerà il suo sogno: salirà sulla Torre di Pisa

Bambina disabile coronerà il sogno di salire sulla Torre di Pisa

Una bambina disabile di 8 anni, a settembre, coronerà il sogno di poter salire sulla Torre di Pisa. Margherita Maria Caselli, questo è il suo nome, è costretta sulla sedia a rotelle ma grazie all'impegno dei genitori e alla catena di solidarietà, che ha innescato potrà finalmente salire sul campanile più famoso del mondo. E lo farà in braccio al suo papà.

Il papà di Margherita ha raccontato al quotidiano La Nazione: "Me lo ha chiesto il 10 aprile scorso, il giorno del suo compleanno e allora le ho promesso che mi sarei allenato e l'avrei portata in braccio fino all'ultimo dei 297 gradini della Torre. Poi si è messa in moto una catena di solidarietà".

L'unione fa la forza e questa vicenda è andata a buon fine grazie anche all'aiuto di Opera della Primaziale pisana, che, contattata dalla famiglia, si è messa subito a disposizione: "Mi hanno suggerito di utilizzare uno zaino da trekking. Talvolta le soluzioni sono semplici, basta la volontà. E così anche una barriera architettonica sproporzionata si può superare con preparazione, costanza, impegno, studio, allenamento", continua il papà di Marghertita.

A seguire l'evento, a settembre, ci saranno anche i rappresentanti del Cus Pisa e il centro sportivo universitario della città: "Mia figlia è la prima bambina con disabilità motoria a frequentare i Campi Solari del Centro universitario sportivo e ora può perfino coronare un sogno che le sembrava impossibile. Invitiamo il sindaco Michele Conti e l'assessore alla Disabilità Sandra Munno perché ogni conquista di Margherita sia di tutti", conclude Caselli.