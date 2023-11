Denunciata per lesioni la madre di Kata: coltellate a una 21enne in discoteca

Bimba scomparsa a Firenze, denunciata la mamma di Kata dopo un'aggressione in discoteca

Katherine Alvarez, la mamma di Kata - la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'hotel Astor a Firenze - è stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. A quanto si apprende la donna avrebbe ferito una connazionale di 21 anni nel corso di un alterco avvenuto all'interno di una discoterca la scorsa notte.

Il litigio sarebbe scoppiato nel bagno del locale - luogo sprovvisto di telecamere - a seguito del quale la giovane ragazza aggredita ha riportato cinque ferite al volto, tra la guancia e la sommità della testa, poi prontamente curate in pronto soccorso con 18 punti; la connazionale è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni.

In mancanza delle immagini e dell'arma (non ancora stata ritrovata, ma gli investigatori propenderebbero per un coltello ) le indagini dovranno far luce su quale delle due donne dica la verità. La mamma di Kata infatti si sarebbe giustificata con il tentativo di difendersi da un'aggressione precedente che sarebbe partita dalla 21enne.