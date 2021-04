Bimbo abbandonato in auto a Roma, la mamma soccorsa in stato confusionale

Abbandono di minore: con questa accusa una 40enne italiana è stata denunciata alla magistratura dai carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso.

I militari sono intervenuti in via Belardi, a Roma, dopo la segnalazione al 112 di un bambino di 2 anni, abbandonato in un seggiolone all'interno di un'autovettura parcheggiata. L'auto è stata aperta e il bimbo salvato da carabinieri e vigili del fuoco. Un'indagine lampo ha permesso di identificare la madre: una 40enne trovata nel proprio appartamento in stato confusionale.

La donna è stata trasportata dal 118 al Policlinico Umberto Primo. Il bambino, in buono stato di salute, è stato affidato alla nonna materna.