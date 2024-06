Gli ospedali nelle mani del clan Contini, blitz anti-camorra: 11 arresti

Napoli, ospedale nelle mani del clan Contini: 11 arresti

Blitz dei carabinieri contro il clan Contini, uno dei piu' potenti economicamente e militarmente a Napoli. La misura cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo riguarda 11 indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori, reati commessi con la finalita' di agevolare l'organizzazione camorristica.

I Contini fanno parte del cartello di cosche noto come Alleanza di Secondigliano, insieme ai Licciardi e i Mallardo, egemone nei quartieri del capoluogo campano di San Giovanniello, di Borgo San Antonio Abate, di Ferrovia, Vasto-Arenaccia, Stadera-Poggioreale e Rione Amicizia.

Gli arresti nascono da un'indagine del dicembre 2021, che ha riscostruito l'attuale struttura verticistica dei Contini. Scoperta anche l'intestazione fittizia di due societa' di noleggio auto a prestanome per sottratte a eventuali provvedimenti di sequestro. In luce anche i rapporti di condizionamento del clan nella gestione funzionale di una struttura ospedaliera della citta' nell'area di influenza dell'organizzazione criminale. Otto indagati sono in carcere (uno risulta gia' detenuto) e per tre il gip ha disposto i domiciliari. Sequestro delle quote e del compendio aziendale delle due societa' di noleggio.