Blocca il numero del capo sul telefono personale: "Rispettate i confini"

Una Tiktoker canadese ha bloccato il numero del suo capo dopo che l'ha contattata fuori dall'orario di lavoro

Una TikToker canadese, di cui sappiamo solo il nome (Vanessa) ha bloccato il suo capo dopo che ha tentato di contattarla per "incarichi di lavoro" mentre era assente per malattia. Come apprendiamo dal Daily Mail, l'esperta di finanza personale Vanessa, dal Canada, ha utilizzato il suo profilo TikTok per condividere il suo "trucco per la vita" con i follower.

Il titolo della clip: "Life hack. Blocca tutti quelli che ti scrivono"