Boem, la bevanda di Fedez e Lazza non decolla: ora si punta sui cocktail

Boem, la bevanda creata da Fedez, Lazza e Leonardo Del Vecchio non decolla nelle vendite. Si pensa quindi di rilanciarla come ingrediente per cocktail

L'anno scorso Fedez e Lazza insieme Leonardo Maria Del Vecchio hanno lanciato Boem, un marchio di bevande che nonostante i buoni propositi sta faticando a decollare. L'hard seltzer sarebbe dovuto essere distribuito nei supermercati in questi giorni ma al momento si può acquistare solo online e nei supermercati della famiglia Barnabei di Roma, tra cui l’antica enoteca di viale Parioli.

Tubo Srl, l'azienda che si occupa della produzione di Boem, appartiene al 57% a Happy Seltz srl, società controllata alla pari dalla madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi e dalla Rome & More srl dei Berbabei. Il 40% invece è in mano alla Lmdv capital srl di Del Vecchio, che come riporta Open Online ha pagato un sovrapprezzo di 2.460.000 euro per un aumento di capitale riservato. Francesca Liseno, la madre di Lazza che ne amministra le società, si è limitata ad investire solo per il 3% della società.

Boem viene proposta come una bibita vegana e gluten free che "rappresenta una nuova categoria di bevande fun and flexible per ogni occasione". Si tratta nello specifico di una lattina con seltz, aromi naturali e gusto allo zenzero. Il tasso alcolico è 4,5 gradi. Al momento online si possono acquistare solo un minimo di 4 lattine da 33 cl al prezzo unitario di 2,80 euro.

Dato che le vendite non decollano, si è deciso di puntatre sui cocktail. Il primo, chiamato BitterBoem, è stato lanciato nella nuova Trattoria del Ciumbia di Del Vecchio a Milano. Ieri poi Fedez ha postato due Storie su Instagram in cui prepara un nuovo cocktail proprio davanti al rampollo di EssilorLuxottica.