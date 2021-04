Boldrini esce dall'ospedale:"Sono stati i giorni più difficili della mia vita"

Laura Boldrini dopo l'operazione: "Esco dall'ospedale trasformata". Il lungo post sui social.

Laura Boldrini ha lasciato l’ospedale Rizzoli di Bologna dove è stata operata per un tumore. L'ex presidente della Camera ne dà notizia in un lungo post condiviso sui suoi profili social, corredato da una foto in cui appare con stampelle e mascherina circonadata dai medici e dagli infermieri del reparto. "Esco dall'ospedale Rizzoli di Bologna trasformata rispetto alla donna che vi è entrata due settimane fa", scrive Boldrini, poi prosegue "Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la malattia che tira fuori le fragilità nascoste sotto corazze sapientemente costruite nel corso di una vita. Non si è mai pronti, specialmente quando ad abbattersi è uno tsunami inaspettato. Eppure bisogna far fronte con le forze di cui si dispone, con quel che ne resta".

Laura Boldrini, il post con il testo integrale su Instagram