Bologna, "oscillazioni anomale delle torri". Transennati i monumenti simbolo

Tremano le torri di Bologna, cosa sta succedendo e perché la gente é preoccupata

Paura per le torri simbolo di Bologna. Garisenda e Asinelli sono state transennate, la motivazione fornita dai tecnici del comune non è confortante: "Troppe oscillazioni anomale, lo abbiamo fatto per ascoltare i movimenti". I sensori che ne monitorano le oscillazioni dal 2018, - si legge su Repubblica - nelle ultime settimane hanno cominciato a fornire dati incongrui, che non sembrano in linea con la serie storica dei movimenti millimetrici tipici della costruzione medievale. Tutti si sono mobilitati: il ministero dei Beni Culturali, con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, la soprintendente alle Belle Arti, il prefetto e naturalmente il sindaco Matteo Lepore. Che ha chiuso al traffico quel tratto di centro, dove passano di solito bus e auto, per lasciare tranquilla la torre Garisenda, quella che presenta le maggiori oscillazioni. Oggi il primo cittadino riferirà in consiglio comunale.

Da anni - prosegue Repubblica - la torre è sotto osservazione, come la sua "sorella maggiore", la più celebre torre degli Asinelli, che di solito è visitabile, ma in questi giorni è stata chiusa per installare un pendolo che aiuti a capire bene anche i suoi spostamenti. Adesso si tratta di confrontare i dati che verranno raccolti questa settimana con la serie storica. L’Università di Bologna infatti raccoglie vibrazioni e ondeggiamenti fin dal 2009. Se alla fine delle rilevazioni emergeranno "discontinuità oggettive", bisognerà capire come intervenire per curare questo bene storico così prezioso. In queste ore c’è chi chiede di pedonalizzare tutta l’area e chi torna agli allarmi lanciati nel passato, mentre la maggior parte delle persone guarda con il naso all’insù con la stessa apprensione che di solito si riserva a un'anziana parente acciaccata dagli anni., la ttorre Garisenda ha 900 anni.