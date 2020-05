Bonaccini: "Domani confronto con il Governo su linee guida per riaperture"

"Avremo, penso domani, un confronto con il governo proprio su come nelle Regioni" dovranno essere recepite le linee guida: lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in collegamento con Omnibus su La 7. "Se le linee guida Inail fossero così rigorose che per un esercente, un barista, un ristoratore o un gestore di stabilimento balneare diventa praticamente impossibile aprire, sarebbe un bel problema“ commenta il presidente. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, il governatore ha ricordato che "noi abbiamo già raggiunto le linee guida regionali con gli operatori degli stabilimenti balneari e quelli della ricettività turistica. Adesso sono curioso di leggere parola per parola, punto per punto, le linee guida Inail. Vediamo se corrisponde tutto al centimetro".