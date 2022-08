Bonaccini: "Faremo il rigassificatore a Ravenna per dipendere meno da Mosca"

Bonaccini: "Faremo il rigassificatore a Ravenna"

“Il rigassificatore a Ravenna lo faremo e lì succederà qualcosa di importante”. Lo dice il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine del Meeting di Rimini. “lo faremo – sottolinea – col consenso degli enti locali, delle forze del lavoro e dell’impresa perché serve all’Italia per dipendere meno dalla Russia e per abbassare i costi bollette che in Italia sono più alti". L’idea di ambiente, aggiunge, “non può essere quella di Trump o Bolsonaro”. Bene “i rigassificatori - precisa infine Bonaccini -, ma anche un cambio di passo verso le energie pulite che arrivino da energie rinnovabili: speriamo che il prossimo governo ci lasci realizzare, nelle acque romagnole, il più grande parco eolico e solare in mare".