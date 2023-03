Bonus psicologo, che cos'è, a chi spetta e a quanto ammonta

Bonus psicologo, si può richiedere anche nel 2023. Ecco le novità

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto il rifinanziamento per il 2023 del bonus psicologo, una misura che diventa strutturale e che dal 2024 potrà disporre di una dotazione di 8 milioni di euro. Per l’anno in corso sono stati stanziati 5 milioni di euro, e sarà possibile ottenere fino a 1.500 euro per le spese di psicoterapia.

Non ci sono ancora dettagli, però, su come e quando si potrà fare domanda. Si attende ancora il decreto attuativo che definisce criteri e modalità di domanda: qualche informazione in più è arrivata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che in un’intervista al Sole 24Ore ha dichiarato che l’obiettivo è quello di far partire le richieste dal mese di giugno.

Bonus psicologo, cos’è

Si tratta di un contributo dello Stato che permette di sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini relative alle sessioni di psicoterapia. La misura finanziata dal Governo Draghi nel dicembre del 2021 è stata prorogata per sostenere le spese per la cura della salute mentale delle persone che durante la pandemia hanno sviluppato ansia, stress o depressione. Il bonus è fruibile rivolgendosi a specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi.

Prima dell’emendamento, la cifra a cui si poteva accedere andava dai 200 ai 600 euro, a seconda dell’Isee del beneficiario, ed è stata calcolata tenendo conto che per ogni seduta di psicoterapia la tariffa minima è in media di 50 euro. Con la legge di Bilancio 2023 l’importo massimo che sarà possibile richiedere passa da 600 a 1.500 euro, restringendo quindi ancora di più la platea di possibili beneficiari.