Brandizzo, ex operaio: "Si inizia dopo le 22 senza permessi. Fanno tutti così"

Strage Brandizzo, le testimonianze: "Non ci sono permessi scritti, si inizia quando il capo decide"

Continua a tenere banco la strage di Brandizzo, la tragedia del treno costata la vita a cinque operai che lavoravano sulla ferrovia quando è passato un treno a 106 km/h che li ha travolti e uccisi. Quello che emerge adesso dalle indagini in corso è che questo modo di lavorare sarebbe una "prassi". Perché "fanno tutti così". E perché le manutenzioni si possono effettuare soltanto quando non si creano disagi ai passeggeri. Quindi dopo le 22 e nei fine settimana. Mentre il contratto degli operai prevede soltanto due notturni a settimana. Ma la norma viene aggirata sistematicamente con la formula della chiamata volontaria. Diversi operai hanno confermato la prassi a La Stampa: "Sappiamo che si inizia a lavorare quando il capo ci dice a voce che possiamo farlo e ce lo dice non quando arriva un pezzo di carta ma quando i treni hanno smesso di passare. Fanno tutti così".

Intanto Antonio Massa, addetto Rfi alla scorta del cantiere, è indagato per disastro ferroviario e omicidio plurimo con dolo eventuale. L’uomo nei giorni scorsi ha ricevuto minacce e ha chiuso i profili social. Non ha ancora nominato un avvocato difensore. Per lui c’è il legale d’ufficio. Le pm intanto hanno convocato per testimoniare l’ex operaio della Si.gi.fer. di Borgo Vercelli Antonio Veneziano.