Brescia, colpita a martellate senza pietà dall'ex fidanzato. "L'ho ammazzata"

Colpita a martellate senza pietà dall'ex fidanzato. "L'ho ammazzata"

Tragedia a Castegnato in provincia di Brescia. Un uomo ha ucciso a martellate la sua ex fidanzata, non accettava che la loro storia fosse finita. L’ha aspettata - si legge sul Corriere della Sera - a pochi metri da casa sua, una villetta a schiera ad una manciata di chilometri a ovest dalla città, in provincia di Brescia. Sapeva sarebbe uscita di casa attorno alle sette di sera. In un primo momento ha iniziato a insultarla, ma prima che la lite degenerasse lei è riuscita a salire sulla sua auto. Non a salvarsi però.

Dopo averle sfondato il finestrino - prosegue il Corriere - lui l’ha trascinata a forza fuori e ha iniziato a colpirla, senza pietà, con il martello che si era portato da casa. Fino a ucciderla. È morta così Elena Casanova, 49 anni. Avevano avuto una relazione, interrotta circa un anno fa. Ma pare lui non accettasse la separazione: «La tormentava, le scriveva, la seguiva, le aveva bucato anche le gomme della macchina» raccontano i conoscenti della vittima. È stato un vicino ad affacciarsi alla finestra sentendo quelle grida di sotto, «ma era troppo tardi». «L’ho ammazzata — ha detto il killer in dialetto — chiama i carabinieri».