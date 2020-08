Briatore, ira degli haters:"Anche se non credi al Covid, il Covid crede in te"

Nell’era dei social tutto rimane cristallizzato. Ogni parola e ogni dichiarazione rimane lì, pronta a essere riutilizzata non appena l’occasione lo concede. Fa parte del gioco. Ma quando diventa la ragione di vita per gli haters del web, per chi è sempre pronto a cercare la contraddizione e aizzare gli altri odiatori, non è più un gioco. È quanto sta succedendo con Flavio Briatore dopo la notizia della sua positività al Covid-19 e il ricovero al San Raffaele di Milano. Briatore sta subendo lo scherno della rete per le sue precedenti critiche alle norme restrittive anti-contagio, in particolare quelle rivolte al sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che hanno costretto a chiudere il Billionaire, noto locale del manager. Insulti a pioggia anche sotto le foto della partitella di calcetto organizzata qualche giorno fa sempre da Briatore insieme a Paolo Bonolis e Sinisa Mihajlovic.

“Dopo Bolsonaro e Boris Johnson, anche Briatore ricoverato per Coronavirus. Insomma. Anche se non credi al Covid, il Covid crede in te”, scrive un utente su Twitter. “Il coglionazzo merita di sperimentare sino in fondo che significa essere positivo al COVID....”, twitta un altro utente. “Un evasore, delinquente, cialtrone, razzista, ma spero che guarisce, anche se tornerà ad essere lo stronzo di sempre. Spero che la fidanzatina nel frattempo trovi qualcuno che la può confortare”, è un altro commento poco edificante. “Possiamo almeno curarlo con l’idrossiclorichina?”, si legge ancora.

Non vengono risparmiati nemmeno i protagonisti della partitella di Ferragosto finita sotto accusa. “Ma poi Mihajlovic, malato di leucemia fino a qualche mese fa? – scrive ancora un utente - E Rovazzi che piangeva sui social per la perdita del nonno adorato, morto di Covid ad aprile? Ve l'ho detto che sto virus mangia i neuroni del cervello. Dai, non è possibile. E posso dire che non mi dispiace per loro?”. "

"Non mi meraviglio di Briatore né di Bonolis, viceversa pensavo che da leucemico convalescente mihailovic usasse un po' di materia grigia", è un altro messaggio che si legge sui social. "Paolo Bonilis e suo figlio Davide stanno bene. Hanno fatto entrambi il tampone per il Covid 19 e sono risultati negativi", fa comunque sapere l'addetta stampa del conduttore.

In mattinata la moglie dell’allenatore del Bologna, Arianna Rapaccioni, ha affidato a Instagram il suo messaggio di replica alla pioggia di insulti ricevuti. ''Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori''. L’ex calciatore di Lazio e Inter è risultato positivo al coronavirus dopo essersi sottoposto al tampone al rientro a Bologna dalle vacanze in Sardegna. La rete poi ha ripescato anche l'incontro avventuto pochi giorni fa fra Briatore e Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva ricevuto lo scorso 12 agosto Flavio Briatore. L’incontro è stato documentato da un video, pubblicato su Instagram dall’imprenditore cuneese, in cui proprio Briatore dice: “Il mio presidente è in gran forma“.

È stato proprio Roberto Ragnedda, uno che ultimamene non le ha mandate a dire a Briatore, a lanciare un messaggio di solidarietà e correttezza allo stesso manager. "La salute resta la priorita' e il valore fondamentale. Auguro una rapida guarigione a Flavio Briatore, ai membri del suo staff e a tutti i contagiati da questo maledetto virus che ci mette alla prova duramente, anche in quelle che consideravamo le nostre certezze", ha scritto il sindaco di Arzachena.