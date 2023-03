Brindisi, coppia di 70enni trovata morta in casa con ferite d'arma da fuoco

Marito e moglie trovati morti in casa nel Brindisino. Nessun segno di scasso, hanno aperto loro la porta al killer

Il corpo di lui giaceva all’ingresso in una pozza di sangue, quello di lei era in camera da letto: Antonio Calò di 70 anni e la moglie Caterina Martucci di 64 sono stati trovati ammazzati nella loro abitazione, un casolare a Serranova, frazione di Carovigno, nel brindisino. Una tragedia che ha scosso la tranquilla borgata di circa 90 abitanti a pochi passi dal mare e dalla riserva di Torre Guaceto, meta di tanti turisti stranieri.

È accaduto intorno alle 19.30 dell’1 marzo quando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, allertati dal fratello dell’uomo trovato morto, sono arrivati in contrada Masseria Canali. I corpi della coppia erano freddi e sul posto, oltre al nucleo radiomobile, è giunto anche quello investigativo di Brindisi e il Sis, sezione investigativa scientifica di Bari.

Marito e moglie sono stati raggiunti da alcuni colpi d’arma da fuoco di grosso calibro e sono stati proprio loro ad aprire la porta all’assassino perché la porta non ha presentato segni di scasso. Quando il fratello di Antonio Calò è andato per far visita alla coppia, ha trovato la porta aperta e il cadavere del fratello all’ingresso.