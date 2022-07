Brindisi, mamma fa bere il detersivo al figlio e poi si lancia dalla finestra

In provincia di Brindisi, una mamma fa bere al figlio del detersivo e poi si lancia dalla finestra

Una madre ha ha fatto bere del detersivo al figlio di 6 anni, la donna subito dopo si è lanciata dalla finestra posta al terzo piano della loro abitazione. Il dramma familiare si è consumato questa mattina, 18 luglio, intorno alle 8.00, a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Ora, il bambino e la mamma, una 41enne, sono ricoverati all'ospedale Antonio Perrino: la donna non ha riportato ferite gravi, mentre il figlio è sotto osservazione per ustioni alla bocca.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. La donna e il bambino sono costantemente monitorati dai medici, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo della tragedia sfiorata sono intervenuti i carabinieri dalla Compagnia di Francavilla Fontana che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e cercando di capire cosa abbia spinto la donna ad un simile gesto.