"C'è già troppa frociaggine". Il Papa chiude i seminari agli omosessuali

Papa Francesco si sarebbe rivolto ai vescovi, durante l'assemblea della Cei, invitandoli a non accettare più nei seminari i giovani omosessuali, in quanto "c'è già troppa frociaggine". Queste le parole utilizzate dal Pontefice, riportate dal sito Dagospia - e riprese da Il Giornale - che cita fonti interne alla Chiesa. Sarebbe successo lo scorso 20 maggio nell'ambito di un tema che sta animando la discussione in Vaticano: l'ammissione nei seminari di giovani dichiaratamente omosessuali.

Lo scorso novembre, i vescovi italiani in assemblea ad Assisi hanno redatto un documento in base al quale propongono l'ammissione in seminario anche agli omosessuali, che devono fare voto di castità e garantire il celibato, al pari degli omosessuali. Ma l'approvazione del documento-guida è subordinata alla firma del Pontefice, che al momento non l'ha concessa e non sembra intenzionato a concederla nel breve periodo.