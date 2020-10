Bari, il prof all'esame: “C’è una supergnocca". Denunciato, rischia la diffida

Un docente di Odontoiatria dell'Università di Bari, Roberto Cortelazzi, rischia la diffida per le ripetute offese da lui pronunciate durante un esame su una piattaforma telematica. Per tutto il tempo il docente ha utilizzato termini poco gradevoli, spesso sessisti, senza tralasciare offese e insulti. Le sue parole però sono state registrate da diversi studenti che hanno subito scritto al rettore dell'Università per denunciare l'accaduto, come riportato dalla Repubblica Bari.

Il docente, non pensando di essere ascoltato, si è rivolto al suo assistente dicendo: “Quanto mi sta sul c…questa qua” oppure: “Che giramento di c….”, rivolgendosi ad un suo studente. Non mancano commenti sessisti, come quello rivolto nei confronti di una studentessa, dopo aver visto il suo profilo registrato sulla piattaforma: "C’è una supergnocca qui". I rappresentati degli studenti nella lettera al Rettore hanno segnalato l'accaduto: “Questo atteggiamento è oltraggioso, non solo durante una prova di esame, che è il momento di massima verifica degli apprendimenti, ma anche nei confronti dell’istituzione accademica tutta”.