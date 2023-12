Cagliari, 14enne accoltellato da coetaneo fuori scuola: è in pericolo di vita

Cagliari, 14enne accoltellato al petto dal compagno di scuola

Una lite tra studenti all'Istituto Superiore 'Sergio Atzeni' di Capoterra, nella provincia di Cagliari, è culminata in un accoltellamento, con un quattordicenne, ora in stato di fermo, per aver ferito con un coltello da cucina un compagno di 15 anni. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14:00, all'uscita della scuola, ma al momento i motivi della lite non sono ancora chiari. I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno avviato immediatamente le indagini per fare luce sulla dinamica dell'evento.

Il giovane è stato colpito al petto ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso. Attualmente, verserebbe in condizioni critiche e considerato a rischio. Il presunto aggressore rischia l'accusa di tentato omicidio. La sua identità e le ragioni dietro l'aggressione sono ancora sconosciute al momento delle prime informazioni.

La comunità scolastica e i genitori degli studenti sono stati immediatamente informati dell'incidente, mentre l'Istituto 'Sergio Atzeni' ha dichiarato di essere in stretto contatto con le forze dell'ordine per collaborare pienamente alle indagini.