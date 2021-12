Cagliari, inquilino moroso da 8 anni uccide il proprietario. "Non me ne vado"

Inquilino moroso uccide il proprietario di casa. 30mila € di arretrati

Finisce in tragedia una vicenda di affitto non pagato da parte di un inquilino nei confronti del proprietario. Otto anni di spese non versate. Quasi 30 mila euro di arretrati. Antonino Pisu, impresario edile in pensione, non ne poteva più di quell'inquilino moroso e arrogante, - si legge sul Messaggero - che, ogni giorno, lo provocava: "Tu non riuscirai a mandarmi via. Moriremo insieme in questa casa". Anche ieri mattina il proprietario della mansarda di Monserrato, a pochi chilometri da Cagliari, è salito al piano di sopra, per intimare a Luigi Piras, 75 anni, di ridargli le chiavi: "Adesso basta. C'è anche l'ordine di sfratto deciso dal Tribunale. Devi andar via prima di Capodanno".

Secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, - prosegue il Messaggero - Antonino Pisu ha cercato di entrare nell'appartamento, ma è stato respinto dall'inquilino con la forza. Ci dev'essere stata una colluttazione ed è possibile che Luigi Piras avesse la pistola già sotto il maglione, o abbia affrontato il padrone di casa armato. Sta di fatto che qualche minuto dopo le prime urla il rumore sordo delle pistolettate ha coperto la voce dei due uomini. Poi il silenzio, spazzato via in pochi secondi dalla corsa disperata del figlio dell'imprenditore: sulle due rampe di scale, dal primo piano fino alla mansarda. L'ha bloccato a terra, poi sono arrivati i poliziotti e due ambulanze. Però per Antonino Pisu non c'era più nulla da fare: due i colpi di pistola fatali.

