Calabria, l'ex presidente del Consiglio regionale Tallini torna in libertà

Domenico Tallini (FI), ex presidente della regione Calabria, di nuovo in libertà dopo l'inchiesta Farmabusiness

L'ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è di nuovo in libertà dopo quasi un mese di arresti domiciliari. Lo annuncia uno dei sui avvocati, Enzo Ioppoli, dopo che il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto le richieste della difesa e annullato l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari.

Lo scorso 19 novembre il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per Tallini, indagato per concorso esterno e voto di scambio politico mafioso nell’ambito della inchiesta Farmabusiness, avviata dalla direzione distrettuale antimagfia di Catanzaro.

Per la Dda, Tallini avrebbe ricevuto il sostegno elettorale della cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri di Cutro durante le elezioni regionali del 2014, mettendosi poi a disposizione del sodalizio criminale per agevolare sul piano amministrativo l'avvio di un progetto imprenditoriale per la distribuzioni di farmaci in Calabria riconducibile alla stessa cosca - noto come Farmabusiness.

Lo scorso 24 novembre, durante un interrogatorio durato quattro ore, Tallini aveva respinto tutte le accuse. Il 15 dicembre, l'udienza del Riesame: il collegio difensivo di Tallini, composto dagli avvocati Enzo Ioppoli e Carlo Petitto, ha presentato istanza di annullamento della misura cautelare per l’ex presidente del Consiglio regionale, che nel corso dell’udienza ha a sua volta reso spontanee dichiarazioni.

Oggi la decisione del Riesame, che ha revocato gli arresti domiciliari per Tallini disponendone la liberazione.