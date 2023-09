Calderone a Brandizzo, il ministro porta i fiori alle vittime della tragedia

Brandizzo, la ministra del Lavoro sul luogo della tragedia

È giunta a Brandizzo poco fa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Prima di recarsi sul luogo in cui hanno perso la vita i cinque operai nella serata di mercoledì scorso, 30 agosto 2023, ha incontrato i sindaci dei paesi in cui risiedevano le vittime (Mauro Andorno, sindaco di Borgo d’Ale, Mario Demagistri, sindaco di Borgo Vercelli, Massimo Simion, vicesindaco di Vercelli) nella Sala Giunta del Comune di Brandizzo.

Ad accompagnare il Ministro Calderone ci sono all'Assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il Sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, e i rappresentanti dell'Inail con Vita Romaniello, vice-direttrice Inail Torino e dell'Ispettorato del Lavoro con Tiziana Morra, Direttrice Ispettorato Torino. Presenti anche i componenti dell'amministrazione comunale Walter Dassetto, Patrizia Tortori, Valeria Rolando, Silvia Moschini e la consigliera comunale di minoranza Monica Durante.

Come scrive PrimaChivasso, il Ministro in questo incontro ha voluto sottolineare quanto il tema della sicurezza sui posti di lavoro debba partire dalla scuola, importante è la prevenzione. "Ora dobbiamo stringerci intorno alle famiglie, famiglie che avevano diritto di rimanere accanto ai loro cari che dovevano poter veder crescere figli e nipoti. C'è l'impegno da parte delle istituzioni per essere d'aiuto. Inoltre è importante attuare degli interventi sulla sicurezza nelle scuole dei Comuni coinvolti per aiutare i ragazzi che sicuramente parleranno con le famiglie a casa di questa tragedia. Il primo giorno di scuola sarò con il Presidente a Forlì per parlare appunto di sicurezza. La tragedia ha scosso l'intera nazione, immagino cosa sia accaduto qui", afferma Calderone.

"Si deve lavorare in maniera celere e rispettosa per essere accanto alle famiglie. Con una rendita per i superstiti, un assegno una tantum e il supporto psicologico attivato dalla direzione regionale sia per i superstiti che per le famiglie" - dicono i rappresentanti dell'Inail.