Caldo, Caronte bis avanza e infuoca l’Italia: sedici città da bollino rosso

Caldo, Caronte bis avanza e infuoca l'Italia

Il meteo in questi giorni continua a comportarsi da "pazzo", con un'alternanza tra caldo estremo e intense turbolenze, che causano disagi alla popolazione.

Come riporta il sito ilMeteo.it, al Nord il tempo risulta spesso instabile lungo l'arco alpino, con temporali anche intensi soprattutto sulla Val d'Aosta, Lombardia e Veneto. Al Centro e in Sardegna continua a farsi sentire l'ingombrante presenza dell'anticiclone africano Caronte: dal mattino fino a sera il tempo risulterà sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, soltanto sulla Toscana avremo una nuvolosità più compatta ma senza fenomeni associati. In Sardegna attesi nuovi picchi di calore estremo. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali, mari localmente mossi.

Al Sud e in Sicilia l'anticiclone africano Caronte domina incontrastato anche in questo avvio di settimana: dal mattino fino a sera gran caldo su tutte le regioni, tanto sole ovunque e clima caratterizzato da temperature massime superiori ai 40 gradi in molte località. Venti localmente di moderata intensità dai quadranti meridionali sulla Puglia.Temperature. Punte massime fino a 41 gradi a Bari, 38 a Napoli, 39 a Palermo.

Caldo, sedici città verso il bollino rosso

L'Italia, quindi, è ancora nella morsa del caldo anche se è spezzata in due, con il maltempo che continua a flagellare tutto il Nord Italia. Sono 16 le città che vanno verso il bollino rosso: Bari, Cagliari, Campobasso. Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma.Bollino giallo per Ancona, Bologna, Bolzano, Trieste e Venezia. Bollino verde, invece, per Verona, Torino, Milano, Genova e Bresci.