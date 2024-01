Caltanissetta: maltrattamenti animali, polizia salva 12 cani malnutriti e costretti in gabbia

Dodici cani, malnutriti, in ipotermia, costretti in gabbie o incatenati, sono stati tratti in salvo dagli agenti della polizia di Caltanissetta nell'ambito di una mirata attività di contrasto delle corse clandestine di cavalli e combattimento tra cani. Grazie alle informazioni acquisite dai poliziotti del commissariato di Niscemi sono stati effettuati diversi controlli, con l’ausilio dei veterinari dell’Asp di Caltanissetta, che hanno permesso di individuare stalle per allevamento di cavalli abusive e riscontrare gravissime condizioni di maltrattamento nei confronti di dodici cani.

Tre meticci, due di grosse dimensioni e uno di piccola taglia, erano legati ad una catena e non potevano percorrere più di qualche metro; nove cani, probabilmente allevati per la caccia erano chiusi a chiave in un box abusivo. Gli animali erano malnutriti (tecnica utilizzata nel periodo di caccia per aumentare il rendimento per la ricerca delle prede), in ipotermia e costretti a vivere in gabbie strettissime tra il materiale fecale, in un fabbricato abusivo privo delle basilari condizioni igieniche e in quasi totale assenza di luce. Il proprietario del locale è stato indagato per maltrattamento di animali. I cani sono stati sequestrati e affidati alle cure di un centro specializzato convenzionato con il Comune di Niscemi.